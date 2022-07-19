中央流行疫情指揮中心今(19日)公布口罩鬆綁政策，即起騎機車、腳踏車與於空曠處從事戶外工作等人免戴口罩，可視為王必勝上任指揮官的第一項利多政策。而對於這份新官上任的「必勝大禮包」，PTT鄉民的反應則酸味十足：「謝主隆恩」、「不就好棒棒」、「人民的基本權利當送禮」，不少人不但不領情，還狠批「防疫獨裁」。

口罩鬆綁相關規定包括：室內外從事運動；室內外拍攝個人/團體照；自行開車、騎機車/腳踏車，車內均為同住家人，或無同車者時；直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等；戶外從事工作者於空曠處工作；於山林(含森林遊樂區)、海濱活動；於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等。外出時有飲食需求，得免戴口罩。此外，也鬆綁演出、運動競賽、賣場試吃、運具內開放飲食等場合口罩規定。

但這份「必勝大禮包」網友埋單嗎？這則新聞轉貼到PTT八卦板後，一眾鄉民酸味十足：「你各位該跪恩了吧」、「原來政策算禮物喔」、「賤民叩謝聖恩」、「唱歌要戴口罩，是在臭哪位」、「大禮耶，阿不就好棒棒」、「送小三~送三小」、「那跟小三見面時要不要戴口罩？」、「原來是禮物，不是科學評估」、「看成外遇時有飲食需求則...XD」、「叩謝皇恩」，對王必勝先前的外遇事件仍不少人開酸。

還有不少網友不滿政府防疫的專斷獨行：「防疫獨裁」、「騎機車戴口罩本來就沒意義好嗎...」、「騎車不用戴，停完車就給我乖乖戴好」、「防疫問題搞得像皇帝賞給奴才，真夠可悲」、「戶外全開很難嗎」、「謝主隆恩喔，大恩大德」、「人民的基本權利當送禮」、「空汙是騎車戴罩唯一原因」、「笑死，大赦天下」、「把人民自由當作禮物？」、「回歸正常算大禮」、「吃飯都沒在戴了在那邊甲掰」、「限制自由再開放=大禮」、「全世界大概只有台灣把防疫當選戰玩的」、「獨裁政府逆」、「死人不算我的，政策當成政績」、「如果害時鐘落選，你各位就戴一輩子口罩吧」，對防疫尺度寬緊的拿捏不表認同。