中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今視察桃園國際機場，外界關心邊境放寬是否已有進一步規劃？他在防疫記者會上說明「還沒有時間表」，因為國際疫情還在高峰、還沒到頂，今天前往桃機視察是先做準備，作為未來開放的參考。

國內自7月14日起每周入境人數上限調整為4萬人，王必勝表示「目前都還蠻順利，但尖峰時間等候比較久」，今天去視察是為了瞭解是否有需要改善或解決之處，並了解桃機整體量能，是否能兼顧必要防疫措施和合理等待時間，以及可以提供多少量能，當作未來開放的參考，這些都要預作準備。

他進一步說明，入境人數放寬與否，是今天視察的評估重點之一，還需考慮醫療量能、防疫旅館量能，以及桃機可容納多少人數，這部分會請桃機優化後回報，作為調整入境人數上限的參考。至於邊境放寬的具體期程，他表示「國際疫情還在高峰，而且還沒到頂，因此很難有時間表，不過該準備的事情，趁這個時間多做準備」。

針對桃機入境行李清消過程太長，導致地勤作業時間增加，王必勝表示，行李清消指引是疫情開始就設置，去年8月修訂過一次，「我認為可根據現況調整，目標是縮短行李從飛機送到行李轉盤的時間，避免造成壅塞」，待檢討並經專家討論後，就會規畫新的辦法。