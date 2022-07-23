去年的高基期以及今年股債雙跌影響，國內十五家金控上半年獲利呈現不小的衰退。不過專家提醒，壽險業長期投資價值仍在，衰退幅度小或受益於強勢美元的銀行也可布局。

金融業今年上半年分別歷經資本市場股債雙跌，重創業者手中資產價格，加上國內的防疫保單之亂等利空，多數金融股股價先漲後跌。儘管股價表現不佳，近期公布的15家金控上半年自結稅後純益，總計仍達2294.6億元，僅次於去年的3415.9億元，是歷年上半年次高。

擁有證券分析師與會計師雙證照、近期出版新書《靠優質金融股養你一輩子》的丁彥鈞指出，近年來無論是以壽險、銀行或證券為主體的金控，「 投資收益」占獲利的比重都相當高。所以，今年比去年衰退的主因，當然就是國內外金融市場波動變大、獲利縮水所導致。

舉例來說，雖然兩大壽險龍頭富邦金（2881）與國泰金（2882）的EPS（每股純益）仍居全體金控冠亞軍，但投資收益都比去年衰退。另外，由於持有的債券價格因升息而下跌，壽險部門的淨值因此大幅減損，導致股價重挫。股價還遠低於AV值

壽險成長空間大

壽險業 淨值的減損真有這麼嚴重？丁彥鈞指出，依現行的會計準則，金控業持有的投資部位，列於財報中的資產項下，必須要以市價評價，若價格下跌，就須揭露減損的淨值。

不過壽險業的財報中，另有一個影響淨值的科目：保險負債準備，是保費收入須提列的準備金，列於負債項下。而升息能縮小保單預定利率與資金運用報酬率的差距，也就是「利差損縮小」；升息趨勢愈久、幅度愈大，未來轉為「利差益」的機率也愈高，所以升息後，保險負債準備也會減少， 淨值 則會回升。

丁彥鈞表示，保險負債準備引發的淨值變動，要到2026年IFRS17實施後，才會於財報中揭露，「屆時壽險公司的淨值才會更趨近於真實狀況。」因此，兩個科目互抵的結果，目前壽險業的淨值減損，也許沒有已揭露的那麼嚴重，只要升息趨勢不變、保費收入又能持續成長，壽險業的獲利勢必會穩定回升。這就是升息對壽險業是「短空長多」的原因。

目前最完整揭露壽險公司淨值變化的，是壽險公司於法說會公告的「每股精算價值」（Appraisal Value，AV），以去年底公布的數值來看，目前股價還遠低於AV值，代表未來還有成長空間，壽險金控股仍是長線投資人值得布局的標的。