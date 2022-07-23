民進黨的習慣就是犯的錯越大，官位就可以越大，看看林佳龍，先是慘敗輸掉大台中市長，結果高升成交通部長，但其任內督導台鐵不周，發生嚴重的太魯閣事故，當時林佳龍說下台是自責反省，結果現在又跑出來參選新北市長，真的不知道林佳龍到底有沒有在反省？

本來擔任醫福會執行長的王必勝，日前爆發不倫戀，結果婚外情事件沒有影響王必勝高升，還讓他高升擔任衛生福利部政務次長，兼任中央流行疫情指揮中心指揮官，當他面對記者朋友對他的小三事件的追問時，王必勝直接宣布結束記者會，我們的新任指揮官也真的是好大的官威啊！

但民進黨爛黨用爛人也不只這些案例，看看陳時中，就是標準的疫情逃兵，今日國內本土疫情還處於高峰階段，結果陳時中卻說自己是「自由業」，就這樣跑去參選台北市長！真的是把全台灣人莊孝維！面對如此不負責任的指揮官，台灣人也真的該好好學習「自主應變」才是！

但陳時中的不負責也非只在落跑參選這件事情上，還記得他在防疫期間就跑去高歌喝酒，身邊都有小姐服侍，在場每個人都沒有戴口罩，餐桌也沒隔板，彼此也沒有保持社交距離。當時台灣還發生海軍敦睦艦隊官兵確診事件，造成全國嚴重的防疫破口，當時全台民眾驚恐萬分，我們的指揮官卻還在小姐環繞的情況下，高歌酗酒，好不快活，蔡政府常掛在嘴邊的苦民所苦，再次變成了荒謬的笑話！

想想陳時中從2020就一直高喊台灣的防疫模範生，還說我們是「超前部署」，還要「世界跟上台灣」，當自我膨脹到了極點之時，陳時中迷失了自我，自認為台灣不會有防疫問題，故當台灣落後的防疫政策出現破口時，全國人民才發現，原來陳時中除了喊口號，根本沒做任何準備，就是這樣荒唐且醉生夢死的指揮官，造成了今年本土防疫的大破口！

還記得今年本土疫情大爆發，全台灣民眾風聲鶴唳，面對每日持續攀升的確診人數和諸多罹難者，全民都有說不出的遺憾與難過，大家都在問，台灣到底怎麼了？ 要快篩試劑，沒有！要精準的PCR檢驗，沒有！要移動快速篩檢站，沒有！染疫要專責病床，沒有！蔡政府嘴中的超前部署，就是先去買高端的股票！這就是苦民所苦，只會炒股！

但到了今天，所有民眾的疑惑都有答案了，原來衛福部的官員都不務正業，陳時中忙著找小姐陪酒唱歌還要找金主贊助參選台北市長；王必勝則周旋在正宮與小三之間，還要忙著顧小孩，衛福部高層如此的繁忙，就是造成台灣防疫政策失靈的元凶！

但蔡政府並沒有從防疫失敗的過程中反省自己，政府還是只重視文宣而不重視執行，看看今日那些民進黨立委站在陳時中身邊幫他拉票與辯解，著實顯得如此的蒼白且無力，畢竟陳時中的酒杯裡，裝滿了台灣全民悲傷的眼淚！

（作者為民眾黨新北市新店區主任）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※