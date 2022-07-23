王必勝在18日正式從陳時中的手中，接下了疫情指揮中心指揮官一職。不過就算去年和前年在爆發群聚感染的前進指揮所表現多麼專業，如今新官上任所有媒體都還是圍繞著他的婚外情醜聞追著問。如果只是媒體緊咬著這件事不放也就算了，偏偏連理應相挺的自家人都在背後放王必勝冷箭。

新接任衛福部長的薛瑞元在就職記者會上，不僅致詞的時候接連讚賞陳時中與蔡英文，在提到自己新官上任時的戰戰兢兢，半夜兩點都會驚醒時，偏偏就要說他的人證就是「唯一的夫人」。原本在一個新官上任的記者會場合，一直對著媒體拍上級長官的馬屁就已經夠令人尷尬了，結果還這麼冷不防地在背後捅了王必勝一刀，真不知道兩人之間是有什麼過節。

薛瑞元如果真的要說他是無心也未必不是真的，但就更可以看出王必勝的婚外情醜聞，給同為指揮中心衛福部圈子的這群政務官多大的震撼。好像現在提到自己的夫人，都還要特別強調只有這麼一位夫人，怕大家會多想似的。結果薛瑞元一番看似幽默自保的「超前部署」，聽在媒體與民眾的耳中，只是更覺得他就是在暗諷王必勝。

王必勝口中一直稱謝的陳時中也好不到哪裡去。被問到王必勝偷吃護理師竟然還能高升到次長又接下指揮官的爭議，陳時中竟然說：「大家都有犯過錯，基本上就是大家給他一個機會。」陳時中說的這番話固然沒有錯，表面上看起來也是在幫王必勝說話，但聽在王必勝的耳裡又該做何感想？

依照王必勝在疫情記者會上不斷避答記者的緋聞相關問題，甚至被問到臭臉直接結束記者會的態度來看，這件事情他根本就不想提，更遑論有沒有覺得自己犯錯或是需不需要向大眾說明和道歉。既然如此，身為非當事人的陳時中又何必跳出來壓著王必勝的頭向大家說：「他做錯了，請原諒」？

當初也有不少人好奇，明明陳時中自己就能兼任衛福部長和指揮官兩個職務，現在陳時中要去選台北市長，衛福部長和指揮官要換人做，為什麼不能一樣再找一個人兼任就好。當然陳時中的說法是說，這其實就是個「類降級」的概念，代表政府可能之後就要逐漸鬆綁開放，衛福部和指揮中心之間的連繫也不需要這麼緊密。

不過也有知情人士透露，當初應該是王必勝會接棒陳時中的位子，同時擔任衛福部長和指揮官職務，偏偏王必勝後來就爆出了婚外情的醜聞，讓形象大損，於是上級才決定安排另由薛瑞元接任衛福部長一職。所以若是陳時中有心替王必勝解套，就該請大家別再關注王必勝的私生活，多緊盯他的專業施政表現即可，讓大眾漸漸淡忘他的緋聞。結果現在不但陳時中提油救火，薛瑞元還在一旁搧風點火，搞得王必勝更加裡外不是人了。

（作者為口譯工作者）

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