林佳龍參選新北市長挑戰現任市長侯友宜，林昨(18日)深夜在臉書發文開砲，以染疫身亡幼童「恩恩」案直球對決侯友宜。國民黨台北市議員徐巧芯今(19日)在中天《大新聞大爆卦》節目中指出，林佳龍把自己降低為議員格局來打這場選戰，對侯友宜的曝光度及催票效應反而有利。

主持人馬千惠指出，民進黨主席蔡英文令林錫耀接林佳龍競總主委，蘇系吳秉叡任總幹事，「英系加蘇系，戰力就會加倍了嗎？」徐巧芯認為，民進黨的整合速度確實是快，但是他們最大的一個炸彈就是林佳龍本人，產品不好的時候，就算組建團隊再猛，也很難推銷出去；如果產品好的話，不需要這麼多組建團隊，也可以在外面賣得非常火爆，「所以我會覺得，林佳龍這個商品，就已經決定它的結局跟結果了」。

徐巧芯表示，民進黨整合速度快，然後林佳龍每天照三餐嗆侯友宜，「我認為對侯友宜，我說真的，我覺得是好事」，因為在新北市的選舉裡面，藍營最怕的不是民調輸人，怕的是票開不出來，就像是如果每個人都覺得侯友宜會當選，每個人都覺得侯友宜很穩，大家都沒投票，「沒投票就是沒有！民調再高都沒有用。民調只是參考，最後有沒有投下那一票才是關鍵。」

她提到媒體人羅友志在臉書回顧國民黨主席朱立倫當年競選新北市長的選情，如果從民調上看，朱立倫當時可以大贏30萬票，內部評估贏20萬票，最後只贏了對手游錫堃2萬多票；為什麼有這個差別？不是民進黨的組織多厲害，第一個是2014年整體風向對國民黨很不利，第二個是大家都覺得朱立倫很穩，「不差我這一票」的心態導致。

徐巧芯指出，當林佳龍在吐嘈侯友宜的時候，會讓多數的中間選民覺得，其實侯友宜他真的做得還不錯、蠻努力，「你幹嘛一直這樣？」會呈現一種很顧人怨、討人厭的感覺，其實林佳龍做的是議員在做的事，例如他的徒弟卓冠廷在做的事情。而且這件事情已經進入司法程序了，大家都交出資料了。她認為，林佳龍不但格局做低了，而且給了侯友宜更多曝光機會，展現侯個人的格局，加上這種一直被攻擊的感覺，會讓很多民眾看不下去。

她提起2018年打侯友宜的「大群館案」，那個案子就是因為攻得太超過了，讓一般民眾覺得，這個沒什麼的事情，怎麼可以操作成這樣？結果造成第一個：侯友宜高票當選，第二個：負責打大群館事件的人直接落選，當時是王威中主打，「所以林佳龍要把自己的格局變成一個議員，我認為對侯友宜的選戰來說是有很大幫助的」。