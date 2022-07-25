新竹市立棒球場完成重建後於22日啟用，原擬作為中華職棒味全龍隊主場，不料22、23日兩場比賽中竟造成4名球員受傷，CPBL中華職棒聯盟24日緊急宣布當天比賽延賽，8月將原定賽程換場地舉行。消息傳出讓全網炸鍋，PTT鄉民怒批，「變12億蚊子館了？」、「史上最貴的球賽」。

新竹棒球場重啟之後連續兩天，不只富邦悍將中外野手林哲瑄飛撲導致肩膀受傷，味全龍隊更傷了3名球員，其中三壘手劉基鴻被彈跳球打到手指，張佑銘跑壘時滑倒，比賽還沒打完就都提前傷退，還有「大師兄」林智勝在賽前練習時，不小心在休息區跌倒，甚至一度起不了身，還好後來還是以先發第四棒順利出賽。接連兩天頻頻有球員受傷，不只球迷們心疼，也讓不少人痛批新竹棒球場有不少問題需要改善。

中職聯盟24日公告當天比賽延賽，8月賽事將另覓場地進行：「經聯盟與市府、兩球團密切討論後決議，24日新竹味全龍主場賽事將辦理延賽，讓球場先進行較完善的修正調整。而8月的新竹主場賽事依照聯盟與市府、味全球團的溝通結論，朝更換比賽場地辦理，讓市府與球團等相關單位能有較充裕的時間進行修正調整，給球員更安全的比賽環境。」

消息傳出立刻引發PTT八卦板網友炸鍋，轉貼新聞的原PO就酸「大花12e被嫌棄，會做事比論文重要呢，笑死」，鄉民情緒更是不可遏抑：「變12億蚊子館了？」、「我們政府很有錢，2場賽事花了12E」、「外圍擺攤的租金怎麼辦」、「讓我們繼續檢討柯文哲大巨蛋」、「味全不是簽約了？被當盤子？」、「12e就這樣啪，沒了」、「怎麼過關的」。

網友對執政黨的「政績」也是敢怒敢酸：「虹姐！我們做到了！」、「聯盟是在臭智堅嗎？」、「這根本是狠狠打智堅的臉」、「大家都在抹黑，虹姐說葉君璋表示蓋很好」、「蔡EE才來剪綵作秀，今天就敗事顯露」、「只能給海龍用了」、「有夠丟臉，民進黨確定還要全黨護一個草包？」、「總教練說很滿意會下去整理場地？」、「會做事比較重要啦，12E都花在刀口上」、「感謝小英民進黨，讓世界看見新竹」、「不要妨礙我前市長選舉好嗎」。