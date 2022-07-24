新竹市立棒球場重建啟用竟成災難，中華職棒開打2天造成4名球員受傷，花12億預算打造的工程品質竟如此落漆，引發各界撻伐質疑。對此，前立委孫大千今(24日)在中天《張雅婷辣晚報》節目中揭露，傳統綁標經常先設定低價格，再大量追加預算；新竹棒球場案可能已牽涉到竹市府的政風問題，值得檢調、監察院甚至全民關注追查。

孫大千說：「過去十幾年我們在擔任立法委員的時候，打過很多弊案，這些弊案都是有一定的模式的；這模式的第一步是什麼呢？就針對一個工程，我先找一家設計公司來設計，然後我的設計呢，非常的獨特！所以呢，就必須採取所謂的『封閉性的招標』，就是『最有利標』，而不是『最低價標』了。」

孫大千點出貓膩，利用封閉性招標來綁標，設定低價格再大量追加預算來圖利。（圖／取自《張雅婷辣晚報》）

他指出貓膩，「因為可能我工法很特別，我需要很多特別的設備，所以呢，我不能廣開大門，讓所有的廠商都來投標，因此我就需要用議價的方式去談，這就是傳統的『綁標』的模式；那你一開始就用設計規格去綁一個標，然後綁到最後就只有少數幾家，或你特定的那一家，他能夠來投標。」

孫大千強調，「投標的時候咧，你為了要避免被檢調單位注意，或者是被檢舉，投標的時候就會要求廠商說『你投低一點』，價格低一點，價格一開始先不要那麼高，比方說『3.5億，你忍一忍，沒關係』，因為其他廠商看了會說『3.5億怎麼可能做得出來啦！好啦那我不要來投了，讓他做算了啦』，就不會把這個事情爭議擴大了」。

他認為新竹棒球場已經可以用弊案等級去追查，「在你籌建的過程當中，就把預算不斷地追加，用各式各樣的名目追加，當然這中間都已經有默契講好了嘛！當然，要追加，縣市政府也可以不准，不准的話，你廠商就血本無歸，認賠去做這個案子；但是為什麼追加會被准？比方從3.5億追加到12億，這中間差了9億耶，是你整個標案的3倍了，這才是中間最大的疑點！這就是我說這個案子，檢調也好、監察院也好，甚至社會大眾都應該關注的原因。」

孫大千痛批，「它恐怕已經不只是爛工程、施工品質不良的問題了，它已經牽涉到整個新竹市政府的政風問題了！這個案子從頭到尾的每一個環節，其實都有很大的問題，它才能夠一氣呵成，讓這個案子能順利地走到今天。如果今天不是真的有人來打球了，真的發生了這麼多問題，也許它就矇混過關了？所以我覺得老天有眼吶，有些東西不是你可以混得過去的，新竹市立棒球場重建就是要給人來打球的，如果你重建的品質這麼爛，你真的以為大家會不知道嗎？」