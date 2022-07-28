中職球員工會20日曾提供中職聯盟「新竹棒球場球員工會會員使用回饋心得」，提出多項球場缺失，但兩天後中職仍在新竹棒球場舉辦例行賽。球員工會發言人趙子維表示，工會彙整球員意見，針對新球場提供類似意見書，新竹球場並非特例，只是聯盟沒有直接採納的SOP，這次新竹球場的缺失讓外界高度重視，工會也因而在安全把關上獲得角色，希望對重視球場安全議題是好的開始。

「只要到新球場比賽，類似的意見書工會提出過十次以上，這次也不例外，新竹球場並不特殊，說實話也不算非常爛，還有很多爛的。」趙子維表示，球場安全不是球員責任，球員只是勞工，職場安全應該是雇主的責任，工會是非不得已才會發聲。

味全龍二軍與城市隊15日在新竹球場打了測試賽，球員工會當晚做調查，就蒐集到很多參與測試賽球員的意見，彙整後20日提供給聯盟。

趙子維表示，工會從2015年開始積極呼籲球場安全議題，由於國內棒球場均屬縣市政府所有，2016年起工會開始拜訪縣市長，也與體育署合作推動球場總體檢。後來因為球隊自己有認養經營主場，球場安全在主隊把關下提升不少，因此這次新竹球場是由味全認養，發生狀況也讓工會相當驚訝。

中職聯盟最終同意新竹球場舉辦例行賽，最後發生諸多爭議，趙子維認為聯盟難辭其咎，但他也強調，中職會長蔡其昌上任之後有承諾要改善球場安全，這個誠意工會有感受到，也知道這不是一天就能解決的問題，球員工會只能盡量反應會員的使用感受。

趙子維指出，球員只能反應使用感受，比如球場不平、紅土太鬆，但怎麼改善是另一個問題，也需要專業。就他私下了解，主隊味全龍教練團有感受到新竹市府想改善球場缺失，「但好像沒有專業的人能夠處理。」

新竹球場爆發爭議並取消比賽後，新竹市代理市長林育賢也在26日拜訪球員工會，邀請工會參與球場的安全把關工作。趙子維說，感謝市府對工會意見的重視，這次事件凸顯球迷與社會大眾對球場安全、觀賽水準愈來愈重視，希望這會是好的開始。