統一獅隊今年首度推出伴手禮盒 「UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒」，與東部知名伴手禮青澤ChingTse聯手推出，包含其經典「花生醬心蛋捲」和「芝麻醬心蛋捲」兩種口味，內餡皆選用設立60年的新竹超人氣名產「福源花生醬、芝麻醬」。

獅隊表示，這次蛋捲皮純手工製造，不加一滴水也無防腐劑，手工填入滿滿餡料，綿密口感搭配酥香捲皮，一入口，整個人立刻會被濃郁醇厚的堅果香氣所填滿，每次咀嚼，香甜的味覺記憶都能喚醒過去兒時的純真時光，期待以經典中的新意，為球迷們獻上真誠款待的心意。

本次禮盒設計特別將年度主視覺「大勝獅吼」的概念融入整體禮盒設計中，使用立體構造，在打開禮盒的瞬間帶來驚喜，徐徐如生的畫面盡呈眼中，經典的猛獅橘更帶來濃厚的討喜祝福之味，創意滿滿，適合中秋與逢節送禮，表達送禮人的滿滿誠意，絕對讓收禮人印象深刻，是2022年最有創意的伴手禮盒。