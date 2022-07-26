富邦悍將外野手林哲瑄23日於新竹球場與味全龍的比賽中，因撲球提前傷退，經過更近一步檢查後確定是左肩關節唇破裂，但是否動刀仍須等明天再就醫後才有更確定答案。

新竹球場在22日隆重開幕，但首日比賽就發現內野紅土較為鬆軟，外野草皮軟硬不一且多有砂石的狀況，不過在23日的比賽中，林哲瑄在4局下為了接殺龍隊拿莫伊漾打出來的飛球上演飛撲美技，但起身後面露痛苦，下個半局輪到他打擊時更換代打，當時球團回報，林哲瑄因左肩挫傷提前傷退，並立即到醫院掛急診。

隔天林哲瑄說明自己的傷勢，表示急診時X光檢查骨頭無大礙，但還需要進一步接受MRI檢查，結果沒想到傷勢比預期嚴重，確定是左肩關節唇破裂。林哲瑄說：「是否需要動刀應該明天會有比較明確的答案。」

林哲瑄預計明天會再到醫院檢查，評估是否需要動刀，但不論是否動刀與否，本季可能都會提前報銷，因就算不動刀、採取保守治療，也必須至少休息3個月才能開始進行訓練。