樂天桃猿補強新外援戰力，28日正式宣佈簽下具美、韓職棒經驗的右投手Ricardo Pinto，球團為他的中文名取為「必贏多」，必贏多預計8月中抵台，並且展開隔離相關程序。

桃猿今年開季找來霸林爵、狂威、豪勁及索沙，是5隊中唯一沒有找洋炮的球隊，但在上半季尾聲索沙自請離隊，轉往墨西哥聯盟發展，球隊雖然已奪得上半季冠軍，但仍積極尋找外援戰力。先前原本已經鎖定一名新洋投，但最後被大都會隊「攔胡」，只能再繼續找尋其他人選。

28歲的必贏多來自委內瑞拉，身高183公分，體重88公斤、右投右打。今年效力底特律老虎隊小聯盟三A，今年在三A暫時轉任中繼後援，總計20場後援出賽，戰績3勝1敗、防禦率3.58。

必贏多曾在2017及2019球季短暫登上大聯盟，當時效力球隊分別為費城人隊及光芒隊。必贏多對於亞洲職棒並不陌生，他曾在2020年球季效力於韓職SK飛龍（現名SSG登陸者）擔任先發投手，30場先發繳出6勝15敗的成績。

領隊浦韋青表示，必贏多未來預計給予先發投手定位，目前正在安排相關的來台程序，希望八月底前可以在台灣出賽。