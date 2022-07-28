國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照片）

對於民進黨桃園市長參選人林智堅捲入碩士論文風波以及新竹球場爭議，其立委沈富雄認為，最後如果山崩地裂，林智堅就不得不退選；國民黨台北市議員徐巧芯稱，藍營私下現在最熱議的話題就是「萬一林智堅被換掉怎麼辦？」一想到就瑟瑟發抖！

綜合媒體報導，林智堅24日（週日）一早再度針對論文事件召開記者會，欲澄清他在中華大學以及台大國發所的碩士論文並未有抄襲的狀況，但22日（週五）在新竹市立棒球場舉行改建後首場例賽，由味全龍對上富邦悍將之戰，被爆出許多缺失，還有四名球員受傷，其中富邦悍將球員林哲瑄傷勢嚴重恐整季報銷。

沈富雄今（28）日在廣播節目《POP撞新聞》中被問到，「林智堅到底會不會退選？」沈富雄說，從總統到黨秘書長、柯（建銘）總召、桃園市長鄭文燦，「每一個人都很煩惱，而且不好意思問林智堅（論文）是真或假，也問不出口」。

沈富雄進一步認為，「最後視事情演變，如果山崩地裂，就由不得你，甚至在總統動口之前，林智堅就不得不退選」。

國民黨台北市議員徐巧芯在臉書稱，藍營私下現在最熱議的話題就是「萬一林智堅被換掉怎麼辦？」一想到就瑟瑟發抖！