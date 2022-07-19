九合一選舉負面選戰無極限，誰端牛肉？國民黨基隆市長參選人謝國樑今(19日)上《趙少康時間》節目時提出，基隆市長林右昌對城市文化意象有提升，但在地就業機會並沒有增加，有鑑於雙北新興發展區域從內湖、南港一路東移到汐止，他將打造基隆科學園區成為內科的替代方案，串接成「北北基科技廊帶」，再加上重整活化六堵工業區、大武崙工業區二期、北台科技園區等基隆4大就業基地，目標「8年創造8萬就業機會」。

「我們基隆可以說是全國染疫最嚴重的縣市之一，這麼說也不為過，染疫比是全國第一，死亡率大概也是全國前三。」謝國樑說，這也嚴重影響到了地方上的景氣、消費力等，民眾對這樣的情況是有感受的，他在基隆當了三屆立委，明白這次市長選戰的仗不好打，但仍是相當有機會的。

趙少康說自己出生於基隆，總覺得基隆離台北開個二高就到了，但建設好像比較落後？謝國樑說：「您剛出生的時候，基隆是我們台灣的國門，尤其是北台灣還沒有機場的時候，任何人到台灣必須要經過基隆。」港務跟航運曾是基隆的優勢，但隨著中正（桃園）國際機場的設立，尤其是台北港，把基隆的優勢抽掉了不少。

謝國樑強調：「這次我是以產業跟就業做為我主要服務的項目，要引進大量在地的就業；林(右昌)市長對城市的文化意象有一些發揮，但整體的就業並沒有增加，所以我們基隆到外地的就業率，是排全國第一名的！就出去工作了，所以未來如何把就業在地化，是我們最主要的工作。」

謝國樑指出，台北的重心過去從西邊移到東邊，現在又移到更東邊的南港，「因為內科愈來愈塞嘛」，所以透過汐科跟基隆科學園區，就在五堵貨櫃場，會是一個新世代有規模的就業基地，「我覺得這個就是我們基隆的轉機！也是我們未來極力要推動的一件事情」。

趙少康說他跟台北市前市長郝龍斌聊天時，郝龍斌曾說：「南港不得了！未來非常有發展，可能是另外一個新的信義計畫區。」謝國樑說，南港到汐科才3公里左右，汐科到基隆科學園區則是2.5公里，以車站來計算只有3、4站，從東區人的角度看，這些地方比板橋更靠近台北市政府。

謝國樑說，所以未來不要把基隆想成是獨立於台北以外的另一個縣市，把它想成是台北東邊一個新興發展的就業、商業區域，這樣去看會給大家對基隆有更多想像空間，「我們就是要朝這個方向去布局，創造大量的就業機會跟基地，圍繞著基隆捷運跟火車站，緊臨著台北的東區，包括南港」。趙少康說，很多人覺得北北基像一個大的行政區域，謝國樑強調：「我有寫在我的書裡，希望台北、新北、基隆，未來能是同一個行政區。」