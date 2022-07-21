2016年我國的能源供應有91.9%來自化石能源（石油、煤與天然氣），2021年上升為92.3%，簡單說，蔡政府執政5年，含碳的「褐色能源」增加了0.4個百分點，我們對於化石能源的依賴更深了，要達到淨零排放的目標也更遙遠了。話雖如此，此時此刻，我們萬萬不能對褐色能源嗤之以鼻，因為它們相對便宜有效，確保台灣運轉前行。

俄烏戰火還看不到終止的曙光，這使台灣處於道德的窘境：到底應不應該繼續向俄羅斯進口煤與天然氣呢？去年我國進口的液化天然氣有9.7%來自俄羅斯，煤炭也有14.6%。為國家能源安全計，我們萬萬不可逞一時意氣，斷然加入國際禁運行列！畢竟，我們對於進口能源的依存度如此之高，不能砸了任何一個雞蛋籃子，斷氣或斷煤，馬上危及國家安全。

今年冬天來臨之前，西歐各國必然在國際能源市場上搶貨，買煤、買天然氣、買原油。俄羅斯不怕歐美各國禁運與封鎖，反而奇貨可居，反正中國大陸與印度正處於能源飢渴中，樂意大量進口。這兩國在後新冠的國際局勢中可靠著進口褐色能源大大生產。西方的通貨膨脹，給了東方兩個人口大國（合起來29億人口）發展良機，排碳不排碳，誰管得著？世界上超過1/3的人口吃飽、穿暖、發小財，誰敢說不是永續發展？

此時此刻，台灣願意自斷一臂，去禁運俄羅斯天然氣與石油嗎？除非美國與澳洲馬上簽合約，保證價格，提供台灣更多的煤與天然氣。

全球石油與天然氣的運輸路線上有7個「扼喉點」（choking points），而台灣進口的原油與天然氣要通過其中5個，吞吐量最大的是荷爾姆斯海峽與麻六甲海峽；此外，近日南海的通行問題引起中共和美國齟齬，如若南海有事，勢必加上另一個「扼喉區」，台灣的油氣供應將首當其衝，不等實際炮火波及，已先行受害，不堪一擊。

很多人寄望於台灣發展風光發電有成，能提供自產能源，擺脫進口依賴。看看最新數字，並不樂觀。去年我國太陽光電的裝置容量佔全國的12.97%，發電量只有2.76%，效率很低。好比你雇了13個工人，而其產能只等同3個工人，有10個工人經常罷工或睡覺摸魚。陸域風力發電也好不到哪裡去：裝置容量1.79%，實際發電量0.76%。風光發電其實沒有那麼風光。

即將捉襟見肘的是核二廠二號機組將於明年3月除役，其裝置容量為98.5萬瓩，供電缺口約為60億度，大約是風光發電的一半。

既然核能即將除役，風光發電一時補不上來，在俄烏兵凶戰危之際，國際能源市場大動盪之時，行政院當局須全方位布局，確保今年的褐色能源進口無虞，也要準備好大筆銀子，付必然高漲的能源帳單。

蔡政府除了不能再漲電價外，也不能再斷氣斷電了，因為不但年底的選情會垮，國家競爭力也會賠進去。

（作者為大學教授）