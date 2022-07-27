新竹工業區及科學園區廠商進駐率飽和，縣政積極開發湖口鳳山工業區，有19家廠商購地，3家廠商進駐營運後，台灣偉德科技產辦大樓27日正式啟用，副縣長陳見賢代表縣長楊文科到場祝賀，期盼未來鳳山工業區帶來更多就業機會。

陳見賢說，新竹工業區有國道1號和省道台1線，交通便利，產業聚落緊密連結，鄰近鳳山工業區有利廠商設廠，都已順利招商完成，縣長楊文科常說要努力開創科技產業，創造就業機會，鄉親都有工作，企業設廠能創造多贏，讓新竹縣更有活力和競爭力。

台灣偉德科技總經理韓嘉銘說，之前為新設廠覓地將近6年，終於看到新竹縣政府開發鳳山工業區招商，位置距離新竹工業區產業聚落很近，對於供應鏈很重要，能真的很感動。

韓嘉銘提到，啟用的產辦大樓主要做機械精密加工，製造半導體、光電、醫療等產業所使用耗材，經營精密加工的橡膠成型、研發、設計到銷售都一手包辦，台積電、聯電、南亞及美國英特爾等企業都是他們的客戶，新大樓目前員工80人，未來繼續擴廠會增至150人。

產發處說，縣府自2010年起開發鳳山工業區，全區面積18.6公頃，區內公共設施去年完成，有19家廠商完成購地，東京精密、譁裕、奇鼎及台灣偉德科技4家進駐營運，其餘廠商也陸續進廠建置中，將創造1100個就業機會。

產發處指出，台灣偉德科技是製程設備零配件首選的設計與製造廠，與客戶共同開發或改善及客製化製程零配件產品超過6千種，對科技業發展貢獻卓著，進駐鳳山工業區將能增加就業機會，帶動地方產業轉型與升級。