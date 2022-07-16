台灣用電問題近年來一直爭吵不休，蔡政府上任後，任內更是出現5次大規模停電，前總統馬英九今天出席民間能源會議時，表示當初與蔡英文交接時，就曾提醒能源政策會出問題，卻被蔡英文反駁「我的能源專家都是世界一流的，絕對沒問題」。

馬英九說，當年他提醒蔡英文，指出對方2025年台灣綠能占比20%的主張根本不可能達成，就連美國彭博社也認為是一個遙不可及的遐想，希望蔡英文調整政策。

但蔡英文並未多加理會，僅反駁馬英九說「我的能源專家都是世界一流的，不會有問題」。然而蔡英文執政至今6年，就發生5次大規模停電，其中303全台大停電，高雄部分地區甚至超過12小時才復電。

對於馬英九痛批能源政策，民進黨反駁馬自己的政策才跟九二共識一樣貧瘠。馬辦下午再度開嗆，不要執政6年還想找馬維拉，反問民進黨，蔡英文在2015誇口自己任內絕不會缺電，10年內不漲電價，就果變成一直停電，不只電價，物價也狂漲，哪來的臉批評前朝，有時間批評，不如先解決各地持續性的跳電問題。