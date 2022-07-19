台灣民意基金會今（19）日公布蔡英文總統聲望最新民調， 5成3贊同蔡英文處理國家大事的方式，3成5不贊同，贊同者比不贊同者多約18個百分點。國民黨台北市議員徐巧芯坦言，蔡英文其實已經掌握了民調的訣竅，就是「死忠的最大」，徐巧芯也認為國民黨現在「頭重腳輕」，導致有一個動盪就容易「翻了」。

徐巧芯今在中天新聞《大新聞大爆卦》中表示，其實蔡英文已經掌握了民調的訣竅，這是以前馬英九當總統的時候沒有掌握到的，就是「死忠的最大」。徐巧芯指出，蔡英文的底盤是穩的，從民調數據可以看到，南部對民進黨包括蔡英文的滿意度，幾乎都是7、8成起跳，因此「跟中部、北部平均下來時，這個平均值就拉高到五成多了」，而國民黨在執政的時候，沒有這麼心機去算計這些事情，該做什麼就做什麼。徐巧芯坦言，蔡英文「死忠的先顧好了」，然後再往上疊加，才在民進黨內眾望所歸。

徐巧芯也提及，現在國民黨會有「頭重腳輕」的情況，先去討好所謂的「中間選民」，但也不知道他們是誰，就自認為在討好中間選民，「可實際上就讓偏綠群眾給你一些民調上的支持，但不會轉化成選票，所以只要有一個動盪，比如說『恩恩案』，那就會動搖、全翻了，這就是基本盤不夠穩」。

徐巧芯更形容「民進黨選擇是地基扎得很深，然後往上蓋房子；而國民黨的選擇是要蓋快一點，所以地基沒有做，直接往上去搭」，這時候兩黨差異就出來了，且兩黨的支持者及黨性也不同。徐巧芯說，就算民進黨台北市長參選人陳時中再怎麼爛，提出來之後，全台灣的民進黨就幫他一個，雖然大家私下會有不滿意的地方，但不一定會傳到外面，有團結彼此的能力，這就很能夠體現民進黨的價值。