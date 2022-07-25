文章一開始先講結論：林智堅已成為在野黨的提款機，以及民進黨人避之唯恐不及的對象。不信？去看林智堅臉書，民進黨政治人物的留言互動多寡就知道。

近來林智堅捲入的爭議案件，主要有論文案與棒球場案。先從論文案開始談起，民進黨對該案的反駁，已從爆發初期的正面表述論文正當性，改為強調「人民不關心論文案」。這種說法其實已是藏不住的心虛。

首先，桃園是藍綠基本盤極接近之區域，不需要「很多人民」關心論文案，市長選舉就可能翻盤，強調人民關心與否並無意義。六都市長選舉的關注度，低也低不到哪裡去。

再者，政治人物面對抄襲這種重大舞弊質疑，難道不是應該要快點滅火，證明自己是100%的清白嗎？如果無法提出有意義的證據來自證清白，焉知會不會關心的人「越來越多」？打個比方，你家起火了，你不第一時間滅火，反而是強調「起火對我家的影響有限」，天下豈有此等怪理？

總而言之，儘管民進黨對論文案總是姿態極高，自信滿滿。林智堅也與立委鄭運鵬高調開記者會自稱清白。但事後網路上滿滿都在酸「林智堅無法自己解釋自己論文內容，還得靠鄭運鵬代為發言」。以及林智堅臉書發懶人包強調清白，底下卻幾乎毫無民進黨「公職人員」留言力挺（都是側翼或網民）。再配上最新美麗島民調，58.2%的民眾不認為論文案是政治抹黑，三件事加起來一起看，論文案林智堅頹勢已非常明顯。

眼下之際，民進黨只能盡量減少論文案殺傷力，把重心放在宣揚林智堅市政治理成績優越上，再運用其媒體優勢，把論文案的關注群眾限縮在對政治熱衷族群身上，盡量降低其影響。然而此時又爆發一個棒球場案，完全突破政治同溫層，狠狠打臉了林智堅吹噓的新竹執政。

關於棒球場案，林智堅同樣也有在臉書發文，可能是因為棒球場施工品質不若論文，是自己親手操辦，還有道歉後再出發的空間，因此林智堅在臉書倒是痛快第一句話就道歉。然而這種道歉有用嗎？

有用沒用，從民進黨人是否力挺，就可一窺風向。林智堅的棒球場案發文，文章內容與論文案的發文一樣文采飛揚，底下留言區卻也同樣都是「最高品質靜悄悄」，幾無綠營政治人物留言相挺。也沒有人幫腔製造一些「加油！」之類的肉麻互動。這在在都說明了民進黨人不看好棒球場案的後續效應，認為林智堅在此案中會再受傷一次，不值得與他在臉書這樣的公開論壇有更多互動，對自己沒有好處。

當然，隨著選舉熱度提升，全然不在乎論文素質與學術倫理的蔡英文主席，必然會發動軍令狀，而民進黨人之後必然會無奈歸隊。然而這種有如拼裝車，眾人離心離德的選舉運作模式，能在年底勝選嗎？極不樂觀，不拖累其他縣市就偷笑了。

（作者為網路媒體工作者）

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