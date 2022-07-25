2022九合一大選步步逼近，在高雄市長方面，民進黨派出現任市長陳其邁競選連任，國民黨推出智庫執行長柯志恩參選。根據網路媒體今(25日)公布最新民調，詢問網友「如果明天就是高雄市長選舉，參選人有陳其邁、柯志恩這兩位，請問你會投給誰？」結果顯示陳獲55.6%支持、柯26.6%(兩人差距達29個百分點）、不投票／投廢票有7.6%，另有10.3%為不知道/沒意見。

根據《ETtoday新聞雲》今公布的民調，調查期間於21日至22日進行，以高雄市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；在看好度方面，有66%市民看好陳其邁能順利競選連任，僅有18%市民看好柯志恩能夠勝選。

另外，在陳其邁的施政滿意度方面，民調結果顯示，65.6%高雄市民對陳的施政表現感到滿意（非常滿意28.3%、還算滿意37.3%）；另有29.3%高雄市民對陳施政表現感到不滿意（非常不滿意10.2%、不太滿意19.1%）。

該民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1,328份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.69%。