民調顯示，上任至今僅約2個半月的韓國總統尹錫悅施政支持率首次跌破3成，來到28%。造成尹錫悅民調持續下跌的因素包括持續以來的人事任命爭議及近期新設警察主管機關等。

韓國蓋洛普今天公布7月26至28日針對1000名18歲以上國民進行的民調結果，認為尹錫悅至今施政「做得好」的受訪者從一週前的32%再次下跌至28%，相較6月第一週的53%更是大幅滑落。

這是尹錫悅5月10日就任以來施政支持率首次跌破3成；負面評價占比則達62%，較前一週上升2%。

韓聯社報導指出，屬進步派的前任總統文在寅施政支持率在卸任前一年的2021年4月才首次跌破3成；與尹錫悅同屬保守派的前總統朴槿惠施政支持率則是在上任2年多後的2015年1月首次跌破3成。

根據受訪者自行填答的原因，認為尹錫悅「做得不好」的受訪者中，21%是考慮「人事任命」，認為尹錫悅「經驗、能力不足」、「未能體察經濟民生問題」、「獨斷獨行」者各占8%，其他原因還包括「溝通不良」、「全部都沒做好」、「新設警察局」、「執政態度」、「執政黨內部糾紛」等。

尹錫悅政府人事任命案爭議不斷，除內定人選本身涉及爭議外，各部會長官及次長級官員缺少女性、不見當初承諾的30歲以下年輕族群等，任用多名側近人士、偏重檢察人脈、內定人選專業性不足，爭議也屢見不鮮。

韓國蓋洛普分析，導致一度在32%止損的尹錫悅施政支持率再次下跌的近期原因，包括在行政安全部新設警察局、執政黨內紛爭等。尹錫悅政府日前通過修正案，將新設警察局以主管警察廳相關事務，取代在新政府任內被廢除的青瓦台民政首席室，但遭到警方反彈，認為削弱警察獨立性。

觀察各地區受調結果，一般被視為保守派票倉的大邱、慶尚北道地區對尹錫悅施政支持率也出現下跌趨勢，滑落5個百分點至40%；支持進步派的光州、全羅北道地區支持率則大跌10個百分點至9%；首都圈中以首爾市支持率則下降5個百分點至28%最低，仁川市、京畿道分別下降3個百分點至30%。

執政黨國民力量的政黨支持度則較前一週下跌3個百分點，與增加3個百分點的最大在野黨共同民主黨分占36%，正義黨4%，無支持政黨的受訪者則占23%。