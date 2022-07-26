旺宏(2337)周二召開線上法說會，公布2022年第二季公司經會計師核閱後之財務數字，其皆為合併報表數字，係依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)所編製。連兩季寫同期新高紀錄，上半年稅後淨利58.64億元，年增106%，基本每股盈餘3.17元，相較去年同期1.54元大幅成長，並創下歷史新高點。

旺宏第二季營收113.40億元，年減0.75%、季減2.22%；毛利54.65億元，季減2%、年增22%，毛利率48.2%，季減0.1個百分點、年增9.1個百分點。營業淨利為29.80億元，季減7%、年增29%，營益率26.3%，季減1.4個百分點、年增6.1個百分點。稅前淨利33.89億元，季度持平、年增56%，稅後淨利29.35億元，季度持平、年增52%，基本每股盈餘1.59元，相較今年第一季1.58元、去年第二季1.04元成長，連兩季寫同期新高紀錄。每股淨值為26.36元。

第二季營收比重分析，ROM占18%，季減15%、年減33%；NOR占58%，季減4%、年增14%；NAND占15%，季增17%、年減9%；FBG占9%，季增11%、年增21%。

旺宏累計2022年上半年營收為新台幣229.38億元，年增8.95%，為歷史同期新高。毛利110.69億元，年增43%，毛利率48.3%，年增11.4個百分點。營益率27%，年增10.5個百分點。稅前淨利67.95億元，年增115%，稅後淨利58.64億元，年增106%，基本每股盈餘3.17元，相較去年同期1.54元大幅成長，並創下歷史新高點。

庫存增加，是旺季將來而因應之後出貨。