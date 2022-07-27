中央銀行公布6月存款不足退票統計，當月退票金額22.17億元，且上半年累計退票金額166.68億元，雙創34年同期新低，同時也均為史上次低，單月僅高於今年2月的21.88億元，上半年累計僅高於1988年的166.28億元。

根據央行統計，6月退票金額月減5.32億元或19.35％，主要是5月時月增2成使基期較高，且與去年同期相比，也減少8.76億元或28.32％，因去年5月疫情升三級，內需企業受衝擊，退票金額仍在30億元之上。至於上半年累計退票166.68億元，與去年同期相比減少5.73億元或3.32％。

央行統計指出，6月票據交換張數為526萬6,093張，較5月減少19.16％，票據交換金額為1兆1,976億元，較5月減少6.95％。主要因6月較5月減少1個月底峰日註，使票據張數及金額均減少。交換票據通常在月底達到高峰，俗稱月底峰日，5月有2個月底峰日，6月僅有1個。

6月存款不足退票張數共3,818張，占票據交換張數的比率為0.07％，與5月相同，存款不足退票金額22.17億元，占票據交換金額的比率為0.19％，較5月略減0.02個百分點，主要因6月退票金額減幅較票據交換金額減幅大。

統計並顯示，6月公司戶退票張數占全體退票張數的比重較5月增加2.24個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額的比重較5月減少4.91個百分點，個人戶則呈反向同幅度變動。另當月退票金額1億元以上大戶，僅1戶公司戶，金額1.1億元。