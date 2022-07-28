台達電在第二季營收創歷史新高帶動下，第二季毛利率29.41％、營益率10.73％，幾乎雙雙回到先前全盛時期水準，稅後獲利為76.28億元則季增25.9％、年增0.51％，累積上半年稅後獲利為136.86億元，EPS為5.27元。

雖然有封控影響，但是第二季營收明顯放大、帶動經濟規模效益，以及半導體零組件供應漸趨順暢下，台達電第二季毛利率29.41％，幾乎是回到2020第二季～2021第二季毛利率全盛時期的30％水準，毛利率並比上一季大增2.11個百分點，只比去年同期下滑0.49個百分點，而營益率也在經濟規模發威帶動下，終於回到2020第二季～2021第二季營益率全盛時期的雙位數字水準，營益率為10.73％，季增1.68個百分點，僅比去年同期少0.42個百分點。

在本業獲利好轉下，台達電第二季稅後獲利為76.28億元，比上一季大增25.9％，也比去年同期小增0.51％，EPS為2.94元，然而受到第一季獲利不如去年同期影響，累積上半年稅後獲利為136.86億元，年減3.4％，EPS為5.27元。