封測廠力成(6239)周二召開線上法說會，公司上半年營收、EPS雙創歷史新高。

2021年第二季自結合併營收232.63億元，季增11.7%、年增12.81%，創下歷史新高；毛利率23.5%、營益率17.4%，分別年增0.1個百分點、年減0.5個百分點，雙雙季增1.5個百分點、0.9個百分點，其中毛利率創下2012以來第二季同期最佳。歸屬母公司稅後淨利27.47億元，年增23.34%、季增25.1%，每股盈餘(EPS)3.67元，年增25.7%、季增27.4%，單季EPS也創歷史新高。

累計力成上半年合併營收440.94億元、年增12.9%，創下歷史新高。毛利率22.8%、營益率17.0%，雙雙年增0.5個百分點、0.3個百分點，其中毛利率創下2012以來上半年同期最佳。歸屬母公司稅後淨利49.43億元、年增25.7%，每股盈餘6.59元，年增29.5%，上半年EPS也創下歷史新高紀錄。

從業務種類觀察，力成第二季封裝業務占比略降至68%，仍相對穩定，測試業務亦略降至21%。系統封裝與模組(SiP/Module)占比略增11%，SIP主要是因為去年受到缺貨影響。力成整體上來看，沒有太大變化。