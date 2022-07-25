楊曜認為澎湖輪航速要30節以上，相關貨物運費、車輛載運費用必須調高一倍，連帶造成原本已在高點的澎湖物價再往上攀升。（楊曜臉書）

澎湖輪規劃總噸位9

澎湖籍立法委員楊曜25日在臉書突然PO文表示，他要向突然關心【澎湖輪】航速的王定宇委員及趙天麟委員報告，航速30節以上、萬噸級的商用輪建造當然沒有問題，只是船票票價絕對會高於飛機票票價，速度又比飛機慢很多。對此楊曜還打趣說，如果兩位同事可以讓澎湖輪「又大又快又平價」，那他本屆立委的薪資就由兩位代為領取平分了。

為了幫好友陳光復，爭取民進黨澎湖縣長提名權「最終民調」之戰，海派的王定宇、趙天麟等人紛紛抵澎襄助，不過因陳光復有意主打已由中央負責的澎湖輪興建案船速問題，不知是否幕僚給兩位委員的資料不夠周全，反而引發綠營之間的內鬨，也意外牽扯出民進黨的派系之爭。

楊曜進一步說明，如果澎湖輪航速要30節以上，相關貨物運費、車輛載運費用必須調高一倍，連帶造成原本已在高點的澎湖物價再往上攀升。他身為澎湖縣的立委，我必須要全面衡量利弊，畢竟這艘船肩負澎湖地區未來二十年民眾往返高雄、馬公，以及穩定民生物資價格之重責大任。最後，楊曜也打趣說，如果兩位同事可以讓澎湖輪又大又快又平價，那我本屆立委的薪資就由兩位代為領取平分了。

交通部航港局長葉協隆7月初到澎湖時表示，澎湖輪規劃總噸位9980噸，全長119公尺，船寬21公尺，船速22節以上，載客數600人以上（臥鋪300人），駛上駛下空間規劃可載80輛小客車、4輛大型遊覽車及10個冷凍櫃。由航港局招標的澎湖輪，因作業超前可提早至8月中旬開工，預計112年8月完工營運。