2022「黑水騰龍，勇渡西瀛」海域龍舟運動今一早6點從布袋第3漁港出發，預計要花8小時，划龍舟長征台灣海峽56公里到澎湖縣龍門港。（呂妍庭攝）

2022「黑水騰龍，勇渡西瀛」海域龍舟運動今一早6點從布袋第3漁港出發，預計要花8小時，划龍舟長征台灣海峽56公里到澎湖縣龍門港。（呂妍庭攝）

2022「黑水騰龍，勇渡西瀛」海域龍舟運動今一早6點從布袋第3漁港出發，預計要花8小時，划龍舟長征台灣海峽56公里到澎湖縣龍門港。（呂妍庭攝）

2022「黑水騰龍，勇渡西瀛」海域龍舟運動今一早6點從布袋第3漁港出發，預計要花8小時，划龍舟長征台灣海峽56公里到澎湖縣龍門港。（呂竑毅提供∕呂妍庭嘉義傳真）

划龍舟跨過黑水溝 77人團隊挑戰台灣史上第一次

嘉義縣體育會主辦，2022「黑水騰龍，勇渡西瀛」海域龍舟運動今一早6點從布袋第3漁港出發，預計要花8小時，划龍舟長征台灣海峽56公里到澎湖縣龍門港，77人團隊一起挑戰台灣首次的創舉，安全防護不馬虎，出動多艘戒護船、水上摩托車、救生艇全程在龍舟旁戒護，確保大家的安全。

嘉義縣體育會水中運動委員會主委丁聰銘指嘉縣舉辦全民運動會， 特別以划龍舟到澎湖為全民運暖身，參與者來自台灣各地，包括民雄國中輕艇隊、畢業生、蘭嶼黑潮勇士及社會人士，並由民雄國中輕艇龍舟隊教練尤為立、蘭嶼黑潮勇士張世凱等人擔任教練。

丁聰銘說，去年就開始籌辦這次划龍舟渡海活動，2月開始進行，原訂5月出發，受疫情影響而延期，事前已向嘉義縣政府、澎湖縣政府申請出入港。

尤為立說，平常輕艇競技距離約1000公尺，這次挑戰划龍舟到澎湖約56公里，加上天氣炎熱，考驗征戰者的體力與耐力，為保留選手體力，今分3組下船當槳手。

今包含划槳者及安全人員共77人，有4艘戒護船、18輛水上摩托車及3艘救生艇在旁戒護，民進黨提名台南市議員參選人王宣貿、嘉義縣議員參選人陳主明也參與其中。

王宣貿表示，他初選時就立下只要拚過初選就要划龍舟到澎湖，「說到做到」，今天在專業評估，裝備齊全情況下出海，會努力完成56公里的長征，完成承諾。陳主明則說，立委蔡易餘曾說如王宣貿通過初選，就要一同參與划龍舟到澎湖，因蔡易餘目前人在德國，他主動請纓代替上陣。