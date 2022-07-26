划龍舟跨過黑水溝到澎湖 77人團隊挑戰成功

嘉義縣體育會主辦，2022「黑水騰龍，勇渡西瀛」海域龍舟運動今一早6點從布袋第3漁港出發，挑戰划龍舟長征台灣海峽56公里到澎湖縣龍門港，下午3點50分左右，龍舟划進龍門港區，當地民眾放鞭炮、煙火熱情迎接這群寫下創舉的勇士。
在多艘戒護船、水上摩托車、救生艇陪同下，龍舟於下午3點50多分抵達龍門港，雖比預計8小時多了一點時間，但過程十分順利，民雄國中輕艇龍舟隊教練尤為立說，3組人每組輪替接手2次，每次大概1小時，除了天氣熱了點，不是太困難。
參與挑戰團員來自台灣各地，包括民雄國中輕艇隊、畢業生、蘭嶼黑潮勇士及社會人士，尤為立說，除蘭嶼黑潮勇士曾以拼板舟繞行台灣環島，包括輕艇隊學生等人都不曾出海過，今順利划過台灣海峽，大家都非常興奮。
嘉義縣體育會水中運動委員會主委丁聰銘指嘉縣舉辦全民運動會， 特別以划龍舟到澎湖為全民運暖身，77人團隊一起挑戰台灣首次的創舉，安全防護不馬虎，除4艘戒護船、18輛水上摩托車及3艘救生艇在旁戒護，布袋、澎湖海巡鑑艇也以交接方式全程陪同。
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