傳承很重要，很多產業，都需要世代傳承。而在政治領域，自然也有許多傳承的事情發生。在台灣有許多政治世家，數代都從事政治事業，累積大量的政治資產，以及許多利益關係網絡。

政治人物的孩子，從小耳濡目染，如果有服務的熱誠，承接家裡的產業自然也沒有不好。然而，有不少政二代只是學半套，甚至對服務缺乏熱誠。他們出來，只是為了維繫家族政治關係中，某些既得利益者的好處。這些人動輒挾大量金權資源，用鋪天蓋地的看板與傳單。以及現任者的優勢關係，使自己在選舉當中，站在巨人的肩膀上。

他們年輕，但是老派。很多時候，更像是傀儡。他們在選區上活動的頻率，會讓你懷疑，他們其實沒有很想選，或者其實平常根本不住在這裡。他們或許有漂亮的學歷，但是經歷攤開來，卻沒有什麼實務上的社會經驗；有的只是幫家人或是同黨前輩跑腿的經歷。其實若是認真幫家人服務選區這樣也沒有不好，但有些人在跑自己選舉行程的表現，會讓你懷疑她經歷掛的某某人主任或助理，不過只是掛名。

政治需要換代，尤其當整個政治生態變成保護既得利益者時，更需要全面性的換代。如果我們今天覺得日子過得很好，我們想要維護我們現有的生活，那當然我們可以繼續的支持議員之子之女，繼續在那個位子上為我們服務。如果我過得還好，對現在生活很滿意，那政二代的作風，應該可以讓我們的生活，不受到太多的挑戰。但，想問問，你對現在的生活滿意嗎？

這是一個充滿挑戰的時代，也是充滿困難與艱辛的時代。老實說，光是網路時代的變化，就急迫需要太多突破性的創新。更遑論極端氣候每天對我們日常生活的挑戰，需要依賴打造海綿城市韌性城市來應對，這裡面涉及的大量新工法的與施工方式，勢必會大量的挑戰現在的既得利益者。這還是務實上不得不做的，還沒有提到美感的進化與都市樣貌提升這些環節。

要消滅街道上雜亂的招牌，勢必會影響到廣告與招牌廠商的利益。要消滅街角路口的大型廣告看板與騎樓的攤販，那除了影響廣告廠商的利益，還會影響地主房東的利益。這每一項改變，都是現在位的政治人物與其二代不敢碰的領域。而還有更多各領域的利益糾葛，對小老百姓來說，只要對改變沒有期待，自然就不會有傷害。

當老百姓對這種現存的利益結構的不滿到達一個極限時，通常會有兩種處理方式。一種是透過革命，快速的顛覆現有的結構，像是法國大革命或者文化大革命；另一種是透過選票，慢慢的更動利益結構，像是柯P的改變成真。

我知道今天很多熱血的年輕人，其實很想要走革命大破大立的途徑。因為透過選票的方式，還需要與既得利益者去週旋協商，在年輕的網路世代步調中，頗有緩不濟急之感。

但我想懇請年輕世代，可以再給民主選舉一個最後的機會，因為革命的傷害是巨大的，尤其對我們這樣的國家，危險是高的，不妨先用選舉，發動一場寧靜的革命，堅持，投給自己欣賞的候選人，而不是為了怕某人當選而選另一黨的爛蘋果。用選票，選擇有熱情有能力的新人，推翻舊政治的裙帶關係，請再給民主一個機會，再給台灣一個機會。（作者為民眾黨副秘書長）

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