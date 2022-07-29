來自桃園西門國小與花蓮明義國小的學生來到花蓮市一家長照機構，透過探視長照服務的高齡者與家屬，實踐「童銀共學」。（西門國小陳宏嘉老師提供／李侑珊台北傳真）

來自桃園西門國小與花蓮明義國小的學生來到花蓮市一家長照機構，透過探視長照服務的高齡者與家屬，實踐「童銀共學」。（西門國小陳宏嘉老師提供／李侑珊台北傳真）

台灣目前已進入高齡社會，未來更是會進入超高齡社會，然而自新冠肺炎疫情爆發以來，對於高齡者來說，疫情在生理上對高齡族群的染疫，造成較為嚴重的傷害，另一方面政府為了保護高齡者，採取了避免與他人接觸的防疫措施，使高齡者在心理上猶如被孤立於人群之外，也同樣的造成了心理的傷害。

看到這種情況，有一群來自桃園西門國小與花蓮明義國小的學生來到花蓮市，帶隊的李主任與陳老師說，透過探視使用長照服務的高齡者與家屬，並進入長照中心訪問機構負責人，除了希望能讓學生瞭解長照2.0的運作，更藉此能從不同的面向，讓這些孩子能夠探討台灣社會對待高齡者的真實樣貌。

學生們先訪問患有慢性病的黃奶奶，知道黃奶奶是使用提供接送到醫院就醫的長照服務，黃奶奶家中也同時有申請居服員，透過與黃奶奶與其家屬以及居服員的訪談，瞭解長照2.0提供的服務，體驗居服員如何替高齡者進行復健活動。

值得一提的是，過程中，患有慢性病的黃奶奶還帶著這些孩子，示範她每日的拉筋運動，讓長者與孩子真正的實踐「童銀共學」。黃奶奶表示，很歡迎孩子們的到訪。而陳同學則覺得，能跟黃奶奶一起互動很有趣，並能實際體驗居服員的復健操作，是很特別的經驗。

之後這群孩子們來到了花蓮的長照機構，這間長照中心養了許多動物，以及栽種了許多水果植物，負責人說，這些都是讓住在這裡的長者們可以有好的心情，身體就會比較健康。孩子們進入大廳後，與正在大廳的長者們打招呼問好，長者們則是很開心的回應著。負責人介紹了長照中心的環境與服務。

游同學說，聽到負責人的介紹，並且看到了長照中心的實際狀況，覺得跟聽到別人說的養老院很不一樣，爺爺奶奶們在這可以獲得很好的照顧。

李同學則表示，長照中心的收費比較高，希望政府能幫助更多家庭，讓更多有需求的長者們都可以獲得這樣的服務。」

對此，長照中心負責人說，目前長照機構邁向法人化的設置，還有一些挑戰需要克服，而民眾對長照中心的看法，則還需要時間宣導，才能讓民眾更加瞭解長照的精神與服務方式。