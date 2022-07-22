金管會為強化對證券期貨商的經營管理及公司治理，宣告擬修正相關規定，針對高層人事畫設四大紅線，預計最快第四季上路實施。其中，目前共有5家券商、合計5名董事兼任其他金融機構董監事，待本次任期屆滿後，未來將不得再兼任。

證期局副局長張子敏表示，此次將修正「證券商負責人與業務人員管理規則」及「期貨商負責人及業務員管理規則」部分條文，主要增加4項人事限制。首先，增訂董事會負有選任及監督經理人職責，且應督導公司落實經理人問責並建立相關制度。

其次，除了以往消極資格條件限制外，金管會進一步明定證券期貨業董事長應具備良好品德、有效領導及經營管理能力等積極資格條件，並應具備一定學歷與相關證券、期貨及金融機構工作經驗。

再者，為避免負責人因兼任其他非金融機構職務，影響職務有效執行或造成利益衝突，此次修法增訂券商及期貨商應定期考核負責人兼任行為，以作為同意負責人繼續兼任或酌減兼任職務的重要參考。

最後，金管會增訂券商及期貨商自然人或法人董監事本人或其關係人，若同時擔任其他金融機構董監事，推定為有利益衝突，若無正當理由屆期未調整者，應予解任。不過，若是政府及其直接、間接持有全數股份的券商及期貨商，則不適用此規定。

張子敏表示，目前有5家券商、共5名董事有兼任其他金融機構董監事，將可在原任期內續任至到期為止，不過待本屆任期屆滿後，屆時就不得再兼任其他金融機構董監事。