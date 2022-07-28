金管會公布最新裁罰案，指出漢泰、馬可維茲2家保經公司因未依規定彙報財業務報表、且擅自停業，違規事實明確且情節重大，對此依違反保險法規定廢止經營許可、註銷執業證照，呼籲保經公司營運應確實依規辦理、並強化法遵制度。

金管會表示，漢泰保經因未彙報2019年財業務報表，金管會已於去年7月15日處分在案。惟去年仍未依規彙報2020年財業務報表，並經公會回報失聯，且經查有擅自歇業、他遷不明等狀況。

而馬可維茲保經先前因未彙報2019年財業務報表且擅自停業，已於去年7月15日處分、並准予停業至去年8月29日。惟去年仍未依規彙報2020年財業務報表，並經公會回報失聯，另未於法定期間申請復業或展延停業，且自去年8月30日起出現擅自停業情形。

由於違規事實明確且情節重大，金管會依違反保險法規定廢止漢泰保經及馬可維茲保經經營許可、註銷執業證照。呼籲保經公司經營業務應確實依保險法相關規定辦理，並應強化法遵機制，以維護消費者權益及健全公司經營。