壽山獅子會獅友們號召了9家獅子友會、2位善心人士，合計捐贈21萬元。（袁庭堯攝）

高雄市慈善團體聯合總會「阿福食物銀行」照顧弱勢不遺餘力，再推「澎湖送愛駐點推動計畫」，27日在倉儲轉運中心舉辦捐贈儀式。壽山獅子會獅友們號召了9家獅子友會、2位善心人士，合計捐贈21萬元，希望能拋磚引玉。

高慈總有感於離島澎湖食物銀行工作的推動需要協助，積極與縣政府社會處及民間單位合作，計畫先在澎湖馬公市設點，每月常態性提供當地經濟弱勢家庭的食物扶助，尤其是邊緣經濟弱勢家庭的照顧，在當地宣傳食物不浪費、分享的善行，呼籲民眾、商家、企業等可以就近捐贈。

高雄市壽山獅子會在國際獅子會300-E1區總監蘇金川、第7專區主席林小萍及第13分區主席陳苡文帶領下，號召聯手第一、大正、柴山、大同、愛河、泓德、忠明、二聖、雄大獅子會、周厚德、黃順安等人響應高慈總計畫。

社會局長謝琍琍表示，獅子會協助市府長照不遺餘力，近年還跨足失智長輩的關照。食物銀行可結合超市體系，將即期物資收集起來，有效利用。阿福食物銀行則是網羅「醜食物」，做成精緻美味的餐點銷售後，回饋弱勢族群。

高慈總理事長張來川表示，澎湖目前有政府所設的食物銀行，但法令之外的邊緣戶仍無法獲得妥善的協助。本島各界前往扶助常常是一年一次性的濟助。高慈總希望帶頭示範，串連高雄近40個社區所設置推動的經驗培力、協力當地社團，提供貨架、冷凍冷藏設備、物資及相關服務流程，由當地社團扮演個案發掘評估及關懷弱勢的角色，宣導當地資源投入，之後便由當地社團來漸漸接手。

高慈總未來在澎湖駐點形式，將以「迷你食物銀行」為主，每個駐點三個簡易置物架、搭配冷藏、冷凍櫃各一，不佔空間，效果更好。領取者須經過慈善機構把關，讓食物發給真正挨餓需要的人。另外也將發給「福氣餐券」，讓弱勢者可換取80元餐點，店家再向單位核銷。

壽山獅子會長陳銘華表示，15年前投入公益活動迄今，有感社會弱勢需要社會各界共襄盛舉。但疫情期間募款成效只剩一半不到，澎湖物流沒有本島方便，即期食物分享及續食捐贈在當地也不盛行，此計畫需要高昂的運費支持，初期需要高慈總從台灣本島支援。

陳銘華強調，高慈總物資幾乎90％都是各界捐贈，但澎湖地方則需要開發。在獅友們共同支持，號召了9家獅子友會、2位善心人士，合計捐贈21萬元，希望能拋磚引玉，帶動各界響應。