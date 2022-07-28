造船廠群聚員工「定序出BA.2」 羅一鈞：社區恐有BA.5傳播鏈

高雄造船廠群聚案至今累計17人確診，中央流行疫情指揮中心今公布定序結果，工作人員中有4人檢出BA.2，與指標個案的BA.5家庭群聚不同。指揮中心研判，職場來源的可能性已大幅降低，BA.5可能源自未發現的社區接觸，需為8月中下旬可能再起的BA.5疫情做風險評估，持續進行監測。

民眾關注，面對8月中下旬可能的疫情，需不需要在次世代疫苗進來前，開放全民接種第4劑？對此，發言人莊人祥表示，所有的政策都是根據證據來進行，研究指出，年輕族群接種第4劑，雖然抗體效價會升至比剛接種完第3劑高一點點，但對於後續的傳染、重症的減少都沒有顯著效果。世界各國都沒全面開放，台灣其實已經很寬鬆，50歲以上願意打都可以施打，因此沒有所謂要全面接種的議題。

醫療應變組副組長羅一鈞說，昨指揮中心說明，2名指標個案的同住家人檢出BA.5，為同一起事件。至於職場接觸者，第1批採檢共10人陽性，衛生單位針對其中病毒量較高的7人進行定序，有4人檢出BA.2，另外3人因病毒量低，無法定序。

羅一鈞表示，職場4案的Ct值介於23～29之間，都檢出BA.2，和家庭群聚不是同一病毒株。另有2人為第2次採檢檢出，仍在定序中。初步研判，BA.5職場來源的可能性已大幅降低，比較可能是與家庭群聚本身未發現的社區接觸有關。

高雄造船廠、家庭群聚屬於2起事件，羅一鈞表示，其中的家庭群聚看來是社區一般性的接觸導致，為目前隨著國際疫情升溫，邊境檢疫措施調整後，BA.5進入社區所引起，目前比較擔心社區有BA.5傳染鏈發生，可能透過社區傳播，會慢慢取代BA.2成為主流，需要為可能在8月中或下旬再起的疫情做風險評估。

羅一鈞表示，指揮中心會持續監測，針對全國各區域做抽樣，瞭解不同區域BA.5的佔比，或是在重複感染、重症個案中有沒有BA.5，來做瞭解和預判。另每周一也會報告國內、境外檢出的BA.5情形。瞭解傳播鏈，是為了掌握不同區域演變的傳播狀況，以及是否透過特殊、大規模的途徑快速傳播。

目前BA.5的個案看起來都是無症狀或輕症，和國外的情況相符，羅一鈞表示，會維持既有的防疫措施，沒有打算加嚴，若發生新一波疫情，多數專家也預估規模不會像先前那麼多。