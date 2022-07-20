連日高溫天氣炎熱，全台用電量大增！台北市各地也無預警傳出停電的消息，市議員王欣儀希望柯市府應拿出積極的態度及解決方案，如善用大數據中心的功能，務實面對缺電停電可能產生的問題，否則停電受害的還是台北市民！

王欣儀表示，許多民眾向她反應，半夜被熱醒才發現是停電，雖然熱醒事小，但民眾更擔心的是突然斷電、跳電又復電後造成家電受損，卻面臨求償無門的情況；也提到近期台北市不斷發生無預警區域停電事件（北投區、饒河夜市、仁愛路及民生東路等），交通號誌也伴隨著停電而失效，王欣儀議員表示，看不見市府規劃任何因應方案，來防止發生交通事故危及市民安全，質疑北市現在天天面臨停電的問題，柯市府是否有配套措施？還是只會與中央之間互推責任。目前缺電問題蔡政府卻只會粉飾太平。

停電、缺電問題是現今民眾最關心的「重大民生議題」，台北大數據中是否應該好好發揮功能，儘速在台北大數據中心設立「停電儀表板」，提供市府高層快速掌握停電情形，如有問題發生，相關部門（消防、交通等）能做好因應，隨時調動支援；並開設官方的「台北停電災情平台」，好讓市民存證報災情，再由市府協助向台電交涉補償或索賠。