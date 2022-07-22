蔡英文總統在聽完簡報說明後，親自去巡視藥局內的送藥到府專案的作業流程，並慰勉基層藥事人員，與工作人員合影留念。（林雅惠攝）

蔡英文總統訪視建佑藥局後，步行至茶之魔手飲料店短暫停留並與民眾合照留念。（林雅惠攝）

蔡英文總統今天上午在高雄市長陳其邁陪同下，前往高雄市楠梓區右昌元帥府參拜，現場民眾熱烈高喊「總統加油」，隨後前往建佑藥局訪視送藥到府專案及慰勉基層藥事人員，全程不開放，視察結束後蔡英文與工作人員合影留念，之後步行茶之魔手飲料店短暫停留並與民眾合照留念，全程待約50分鐘後離去。

蔡英文總統由高雄市長陳其邁等人陪同下，於今天上午11時10分抵達楠梓區右昌元帥府，蔡下車後步行，受到現場民眾熱烈歡迎，高呼「總統加油」、「總統好」，隨後蔡英文在廟方人員安排下，上香參拜，祈求國泰民安。

結束參拜行程，蔡英文隨即前往附近建佑藥局訪視「送藥到府專案」，及慰勉基層藥事人員，現場由許姓藥師為總統做簡報說明，表示高雄市確診者居家照護期間的領藥就醫流程，及高雄市送藥到府的成果展現，讓藥師可以去遵循。

許藥師指出，確診者或同住的居家隔離者有就醫需求時，可以透過視訊診療服務，由醫師診斷後，開立處方箋，處方箋開出後會分2部分，一是若有親友可以協助者，就可到社區藥局代為領藥，若沒有親友協助者，藥師就會啟動藥師親送藥到府的服務。

許藥師說，截至今年7月15日為止，高雄送藥到府量，已經到了2萬4600多件，截至20日已經高達2萬5600多件，高雄市是全國第一名執行效率最好的城市。

他並指出，高雄市總共有256家的社區藥局有提供送藥到府的服務，就建佑藥局來說，已經送藥超過1200人次的確診用藥，抗病毒藥已經用了500多份。

蔡英文總統在聽完簡報說明後，親自去巡視藥局內的送藥到府專案的作業流程，並慰勉基層藥事人員，與工作人員合影留念，隨後步行到茶之魔手飲料店短暫停留並與民眾拍照後，即上車離去。