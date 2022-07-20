台電新竹區處巡修人員20日上午8時44分修剪樹木時，因樹木碰觸高壓絕緣礙子致破損，造成新竹市中華路6段、南隘路及新竹縣寶山鄉新林路等一帶共計4347戶停電。事發後台電已盡速派員搶修，半小時內復電9成5用戶。

台電表示，由於樹木高大茂盛修剪困難、加上天氣異常炎熱，台電同仁已於停電事故發生後，儘速轉供電源與搶修復電事發後於10分鐘內復電1537戶，並於半小時內累計復電9成5的用戶共4196戶，其他151戶積極搶修中。