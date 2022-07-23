高雄市仁武區40歲葉姓男子於22日晚間8時許駕駛夾子車行經澄觀路，由於他忘記收起車輛上的夾子，導致澄觀路至仁林路151號沿線路燈停電，警方獲報到場維安，台電派人維修，於昨晚10時25分恢復供電。
高雄岡山區與仁武區昨晚陸續發生停電狀況，岡山區是因為松鼠碰觸熔絲鏈開關引起開關燒損。造成岡山區中山南路、後紅路一帶共31戶於昨晚7時01分停電，台電獲報緊急搶修，於昨晚8時08分復電。
仁武區方面，則因為葉姓男子駕駛夾子車輛不慎，導致勾斷仁林路路燈電線，造成澄觀路至仁林路151號沿線多盞路燈停電，警方立即實施交通管制，聯繫台電搶修。警方於現場管制車道，擺放交通錐及爆閃燈警示用路人。經台電人員搶修，22時25分恢復供電。
警方對葉男酒測值為0，葉男表示，當晚忘記收起貨車斗夾子，造成路燈停電，相當抱歉。葉男及其家人頻向警方致謝，感謝警方管制人車及擺放爆閃燈，預警用路人，避免事故發生。
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