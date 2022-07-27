「又停電了？」台南市北區、東區今天上午9點51分時，多達4178戶傳出無預警停電，至上午10點19分有3131戶復電，11點26分已全數恢復供電，台電人員目前仍在東區中華東路一段、中華東路二段巡檢此次停電原因，但目前還沒找到造成這起停電事故的「元凶」。

連日高溫炎熱，近期卻頻傳停電，不少網友都表示，「這次又是什麼小動物害的？」也有網友酸「難道是缺電？所以輪流供電？」還有網友說，接下來要進入鬼月，到時候停電該不會牽拖好兄弟？

台電台南區營業處指出，上午4178戶停電，停電範圍包括小東路、中華東路一段、中華東路二段、東平路·東光段、東光路二段、東門路、東門路二段、東門路三段、東豐路、林森路三段、長榮路四段與五段、富強路、開元路、裕農路等，其中有3131戶已在10點19分先復電，11點26分全數恢復供電。

但有東區民眾表示，上午停電之後復電沒多久，卻一度停電2分鐘，之後才恢復正常，讓人不禁擔心是否隨時可能會停電？台電則解釋，由於維修人員正在逐段檢修測試線路，才會造成這種情形，也請民眾放心。

台南市區包括中西區、南區上周四才無預警因「線路跳脫」，造成5228戶停電，時隔6天，今天上午又傳出停電消息，也有網友因此嘲諷「停好停滿 ，好好打臉政府的電力政策！」