農曆七月鬼門開，一名女網友分享親身經歷的「鬼故事」，她上周與男友去開房間，結果對方才剛進浴室洗澡，房間裡就傳出鬼來電的聲音，把她嚇了一個透心涼，也懷疑旅館鬧鬼，顫抖地接起電話，一個女生的聲音傳來喊寶貝，她這才驚覺原來自己被劈腿了，更可怕的是，這個渣男被抓包以後，還不知悔改，甚至還傳訊息說想要分手砲，不少網友驚呼，這年頭真的人比鬼可怕！

一名女網友日前在Dcard上發文說，上周和男友開房間，滿心期待的準備了戰袍，結果男友去洗澡的時候，房間卻出現超大聲的「鬼來電」，讓她嚇到從床上彈起來，四處去找聲音的來源，內心也不免覺得毛毛的，結果卻在男友的包包裡面發現另一支手機，而鬼來電的聲音就是從這支手機發出來的。

女網友顫抖地拿起手機一看，發現手機顯示畫面是寶貝打給他，讓她嚇歪心想「我是誰？我在哪？寶貝不是在這嗎？我沒有打給他啊！為什麼還有另一個寶貝？難道這間旅館真的鬧鬼？」鼓起勇氣接通電話以後，另一端傳來一個女生的聲音詢問說「剛剛看你說身體不舒服要先休息，有好一點了嗎？」

女網友努力掩飾自己的驚訝，反問對方是誰，結果對方也滿頭問號的說「我是他女朋友啊？你是誰？為什麼電話是你接？」聽到這邊，原PO心涼地說「我也是他的女友，你叫他好好跟你解釋吧！」就把電話掛斷了，並趁著男友還在洗澡，包袱款款離開了旅館，並將那支手機放在床上，讓渣男知道發生了什麼事情。

女網友崩潰地說，被渣男劈腿已經夠難過，最扯的是，這個渣男隔天還敢跟她要求要分手砲，讓她差點氣到中風，也忍不住想問問蒼天，她上輩子到底造了什麼孽，為什麼這輩子會遇到這樣的爛人？真的太荒唐了。

貼文引起網友討論，「人比鬼可怕」、「噁男噁到吐，真的是時間管理大師」、「我終於知道為啥鬼來電的鬼是女鬼了」、「太可怕了」、「恭喜早日擺脫渣男」、「真的是鬼來電」、「這不是鬼來電，是救妳於水火之中的天使聲音」。