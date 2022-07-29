九合一選戰開打 民進黨婦女部首邀新住民共拚選戰。民進黨提供

九合一選戰開打，越南、印尼、泰國、緬甸、大陸新住民也投入，民進黨婦女部今明兩天舉辦「台灣女人戰出來」領袖決策營，集結全國各縣市200位台灣及新住民姐妹開授選戰特訓班，化女力為戰力，號召台灣與新住民姐妹共同投入年底九合一地方選戰。

婦女部主任許嘉恬表示，台灣的性別平等指數已經是亞洲第一，台灣的女力更是選舉重要的戰力。此次營隊，正是台灣女力隊集結的第一步。

許嘉恬提到，這是民進黨婦女部首次邀請新住民參加選戰營隊。民進黨近年來深耕新住民族群，此次選戰營邀請到70多位來自越南、印尼、泰國、緬甸、中國等國家的新住民幹部參與。

來自中國的新住民王翎鳳分享自身長期投入社區營造工作的經歷，她指出，發現自己與民進黨本土理念與價值一致，所以願意站出來為民進黨推出的好人才輔選。

另外，來自越南、曾獲勞動部創業楷模的阮理厚表示，來台灣20多年對政治的觀察，民進黨是相當照顧新住民的政黨，也推出許多友善新住民的政策，因此，她在2020年願意投身輔選，擔任雲林縣小英新住民山線後援會會長，也將會支持民進黨推出的劉建國縣長候選人，讓好人才進入縣政府服務。

許嘉恬表示，這次女性選戰營在嘉義縣當場，將邀請到蘇貞昌院長、翁章梁縣長、李俊俋市長候選人等人，從政績、中國認知戰、選戰文宣策略到女力培力，為台灣及新住民幹部進行全方位授課，正式吹響選舉號角。