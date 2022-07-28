今（28日）晚23時鬼門開！命理師柯柏成提醒3類人要特別注意，分別是農曆10月份出生的人、屬虎的人以及屬豬的人。另外，農曆七月寧可信其有，不可信其無，建議大家避免去無合格救生員的水域玩耍，也不要在農曆七月去陰廟拜拜，最後就是中元普渡別亂拜，其實可以跟著家裡附近的廟宇，或是大樓、社區的普渡活動一起就好。

柯柏成昨在臉書發文表示，鬼月即將到來，正常的生活還是要繼續過，但有些行為建議還是能免則免。首先，雖然夏天很熱，許多人都想要戲水消暑，但這個月最好還是避免去玩水，如果真的要去，建議要找有合格救生員的水域，最忌諱去那種無人看管的山間小溪或是海邊戲水，因為一但出狀況就會求助無門。

柯柏成也說，另一個應該要避免的事情就是，不要在這個月份裡面亂拜陰廟。至於要怎麼判斷是正廟還是陰廟，其實很簡單，因為陰廟是沒有門的，而一般孤魂野鬼容易聚集在陰廟附近，要特別小心。

柯柏成指出，這個月在民俗上神明是不辦事的，換言之，就是要讓好兄弟們可以在這個月好好玩樂、放暑假。因此若要參加普渡活動, 配合家裡附近的大廟即可， 盡量減少在自己家門外路邊祭拜，因為正廟的既似普度都有護法的神維持秩序，自己亂拜、沒有神明做主的狀況，可能會弄巧成拙。

柯柏成也提醒3類人要特別注意，首先是農曆10月份出生的人，在民俗月要特別注意身體健康，避免中暑等相關身體狀況發生；而屬虎的朋友則因為今年是本命年，因此這個月要特別小心「車關」，外出行車要加倍小心；最後則是屬豬的人恐會和長輩或老闆的溝通不良，這個月要多點耐心。

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