台南市北區、東區27日上午9時51分許停電，導致4178戶無電可用，直到上午11時26分才全數恢復。沒想到，成功大學晚間6時59分無預警停電，讓不少電腦沒存檔的學生直接崩潰，悲喊「用愛發電，論文再見」；消息傳來讓PTT鄉民全暴動，直呼：「你們畢竟是死忠的啦！」

成功大學營繕組表示，27日晚間6時59分全校停電，經查為自強校區電力迴路異常跳脫，目前已緊急處理中，尚須時間查明原因，「請本校教員生沒有特別事項，毋須再聯絡通知變電站值勤室，以免電話佔線，影響事故處理進度，有進一步訊息將立即於網路公告」。經緊急處理後，約晚上7時51分逐漸分區復電。

成大副校長兼發言人李俊璋表示，停電包括光復、力行與成杏部份校區，影響範圍為化工、電機系、奇美樓、科技大樓與醫單宿舍，持續搶修處理中，其他校區已於7時許陸續復電，醫院有自行發電系統並未受停電影響。

PTT鄉民暴動嗨喊：「A片下載到一半沒網路」、「死忠的」、「叫的學生一定北部來的，別理他」、「這區還真的是死忠的」、「可憐的死忠仔」、「台南成功停電」、「拜託都停台南高雄！」、「爽！要用太陽能啊」、「死忠的夕鶴」、「自己選的」、「可憐啊還有人不會隨時按存檔的哦」、「死忠很和善的，沒事兒」、「幸好office現在有自動存檔」、「本陣陷落！」、「畢竟是死忠A」、「愛能戰勝一切」、「死忠度大考驗」、「恭喜成大學生參與了抗中飽台重要的一役」、「論文沒了再抄就有，黨都示範了」、「你們畢竟是死忠的」、「兩兆風電，2%占比」。