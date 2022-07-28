「一屍五命」不是說笑？桃園市長參選人林智堅身陷論文、球場雙重風暴，民進黨立委高嘉瑜認為，外溢效應可能讓綠營的北北基桃竹選情「一屍五命」，還傳出黨內有「換堅」聲音。民眾黨發言人楊寶楨與「核能流言終結者」黃士修27日上李易修直播間【THIS會客室｜歷史哥】談到，民進黨應該會力挺到底，不會「換堅」，但會特別留意負面聲量的外溢效應，尤其要提防擴散影響到雙北選情。

楊寶楨談「一屍五命」跟「換堅」議題表示：「我覺得一定會連動啊，但我覺得他不會輕易被換掉！因為民進黨就在賭嘛，反正大家很容易忘記，就算到時候台大判定論文是抄襲，但離選舉投票還有兩個月，就賭大家會忘記。」而且如果真的換掉林智堅，就等於打臉黨主席蔡英文，「你看吧！當初應該辦初選」，硬要集權力於一身，所以小英一定會挺到底。

楊寶楨(左2)與黃士修(右2)談到林智堅的未來，都認為不會「換堅」。（圖／取自【THIS會客室｜歷史哥】）

黃士修說，「我也覺得會挺到底，連動照樣挺到底。他們的說帖基本上都擬好了嘛，在論文的這一塊，從一開始陳明通的說法，就是『兩邊都是原創』，而今天黃帝穎律師又說『大致上與陳明通老師說的相符』；前陣子林鶴明又在廣播上放話，『如果台大做出的判定沒有公信力，搞不好對我們候選人是加分』」，楊寶楨說，「他甚至說台大『沒有資格去判定』」。

黃士修表示，「今天連余正煌都那樣講了嘛，所以我們知道，如果審定委員會還是正常人，那結果就是那樣子（有抄襲）；但民進黨就不認啊，『啊你台大就不公，台大都是被國民黨滲透的』，完全導向政治。」

黃士修說，「第二個就是球場的部份，他們會說『這個完全就是球團營運的問題，還在驗收，不能全怪林智堅市長，而且新竹市政府也要去補救改善了，本來工程就不可能一次做到位』，民眾埋不埋單是另一回事，就頂到底。我就賭你嘛，比方說桃園張善政，這個人攻擊性不是那麼強，然後林智堅猛打，靠桃園『死忠』的挺綠市民，搞不好還是可以贏張善政啊！」

「他們現在比較需要提防的是，要阻止林智堅這兩個案子的效應，外溢到其他縣市。」黃士修強調，「台中沒什麼關係啦，跟蔡其昌沒什麼關係啦，雙北！雙北是比較容易外溢的。」歷史哥笑說，「下禮拜我們可能還在討論這個事情。」