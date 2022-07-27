民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲及新竹球場雙風暴，讓綠營立委高嘉瑜日前發出「換堅」及「一屍五命」等評論。同黨立委鄭運鵬今(27日)受訪時表示，相信林智堅的人品，「如果同黨同志不能理解，以後換自己遇到委屈誰要幫你？」這番回應也在網路掀起熱議，網友炸鍋喊：「抄襲是算什麼委屈啦？」

高嘉瑜25日上政論節目《新聞面對面》表示，論文、球場兩項爭議都會影響年輕人支持度，內部有不同聲音，「有一股勢力在醞釀悄悄換堅」；她還說，民進黨最擔心的是會衝擊到北北基桃竹的選情，造成「一屍五命」。這番言論引起各界一陣熱議。

鄭運鵬今(27日)於民進黨中常會前受訪表示，高嘉瑜會這樣講，顯然是沒有看過完整資料，自己看過林智堅的論文，相信他的人品，願意幫他公開說明，「不是說同黨就無條件一言堂，如果同黨同志不能理解，以後換自己遇到委屈誰要幫你？」他說，未審先判都是政黨之間的意識形態，「不要因為人家是候選人，你就說他亂搞，我們有天都可能變成受害人，那時候你不會希望大家都袖手旁觀」。

由於各界確實在熱烈討論「換堅」，最被看好的「備胎」正是鄭運鵬，這則新聞轉貼到PTT後也引起不少迴響：「別換啊」、「想要一屍六命？」、「非堅不投，無堅郊遊」、「抄成這樣的能幫他背書」、「鄭運鵬跟林智堅綁著一起死了，哈」、「可以問問阿堅委屈在哪？」、「抄襲是算什麼委屈啦？」、「鄭委員是帶著墨鏡看資料嗎？這樣也背書」、「月月鳥使出不分是非？笑果卓越」、「鄭真的可憐，黨都不給你選桃園了」。

鄉民也幫高嘉瑜抱屈：「砂鍋大的拳頭，有沒有見過？」、「翻譯：當秉樞來敲門時你就不要哭」、「家暴那時候，你們也只出張嘴切割啊」、「高嘉瑜的委屈都是同黨的攻擊吧？」、「之前甲魚被男友揍，DPP婦女部有幫他講話嗎」、「可是上次真的沒人幫她」、「餅叔：懂了」、「她遇到的委屈是誰給的？」、「我看高被黨內打的比對手多」、「還想威脅人啊，上行下效嘴臉都差不多」、「月月鳥這樣就不對了」、「是不是在暗示什麼，怕」。