最近天氣炎熱，不少在路上的機車族於停等紅燈時，希望能在陰影下等候，減少太陽曝曬，然而，有男子分享在路上拍到的街景，其地點位於新北市土城區金城路1段與忠義路口，此路口的機車停等區正好被太陽直射，其餘道路則是被建築物或樹木陰影遮蔽，男子也開玩笑表示「這太陽很故意唷！」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳2張照片，其照片拍攝地點位於新北市土城區金城路1段與忠義路路口，由於該路口旁是一座公園，公園內種植不少樹木，再接近路口時有座鐵皮屋供當地民眾休息，由於這幾天太陽非常炙熱，此路口的機車停等格內，正好被太陽照射，其餘道路皆被一旁樹木與建築物陰影遮蓋，形成有趣對比的畫面，因此，原PO也在貼文寫下「這太陽很故意唷！」。

透過google地圖搜尋可發現，男子拍攝的地點旁邊正好是公園，其樹木與鐵皮建築物形成的陰影，剛好無法覆蓋機車停等格。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「熱死你的概念」、「是太陽歧視騎士還是騎士被太陽歧視？」、「太陽有在調皮」、「就是要你曬黑些啦」、「待曬區」、「傷害不大，侮辱極強」、「特別光照」、「真的很過份欸！太陽」、「超不友善的」、「真的太壞了」、「哈哈！欺負機車騎士」。