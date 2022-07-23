高雄市中正一路車道調整後。（崔正綱攝）

路面標線機車專用道。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

交通局標誌牌面提醒右轉車靠右行駛，機車靠左行駛進入專用車道，請民眾依規定行駛。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市中正一路是苓雅、鳳山區東西向重要幹道，加上鄰近國道1號中正交流道北上匝道，車流眾多，易造成該路段擁塞及衍生安全問題。為解決此現象，高雄市交通局23日完成施工調整，還是有機車騎士以舊的方式騎，交通局表示，近期會配合交警、義交加強宣導。

苓雅區中正一路與高速公路東側路口車流交織頻繁，常為高雄市十大肇事路口常客。截至6月底統計，今年該路口A2車禍有8件，A3車禍有52件，總共有60件，平均每3天就有1件車禍。

路口東側取消外側機車道調整為右轉車道，同時重新配置車道，由內至外為2直行車道、1機車專用道及1右轉車道。

交通局表示，過去中正路東西向同時有三股車流爭搶匯入國1北上匝道導致路口紓解差，需壓縮其他行向延長給東向車流較多通行時間以避免回堵。

現在西向右轉車道配置於最外側，西向右轉車流可利用中正路東西向通行時間直上匝道，與東向北上車流完全分隔。除提昇東向車流紓解效率，而原來東向延長秒數，更可重新分配給其他行向，減少停紅燈機會。

交通局指出，為讓用路人熟悉動線，同時增設標誌牌面提醒右轉車靠右行駛，機車靠左行駛進入專用車道，並且在路面增設機車專用標字，更清楚引導機車騎士安全順利行經該路段，初期同時加派警力、義交指揮引導，以維行車安全。

現場謝姓騎士表示，有時候也會開車從這裡上高速公路，以往非常容易堵車，但停紅燈時觀察上高速公路的車輛，看起來真的有變快了。

還是有騎士還沒習慣，林姓騎士說，開始騎調整過後的車道，一開始還往最右側騎，想切回正確車道時又會被右轉車停紅燈堵住。

對於一些民眾以舊的方式行經該路段，交通局說，會指示交警與義交再加強引導，讓民眾了解新的車道調整。