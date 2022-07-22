慶祝關聖帝君1864周年聖誕，民進黨新竹市長參選人沈慧虹陪同蔡英文總統22日到新竹市普天宮參拜祝壽，蔡英文致詞時也不忘輔選，稱讚沈慧虹不僅是接地氣的公務員，盼民眾能讓最優質的市府團隊繼續執政下去。

普天宮是新竹市信仰中心，不少政治人物經常到訪，蔡英文22日來到普天宮參拜，代理市長陳章賢、立委柯建銘、沈慧虹與黨籍8名議員參選人陪同，廟方也掛出紅布條，熱烈歡迎蔡英文及沈慧虹。

蔡英文致詞時說，新竹市是他總統任內最常來的地方，過去6年因為地方積極翻轉，用很多心思規畫，每次來都有新的事情完成，稱讚市府團隊令人驚艷，也是會做事的團隊。

蔡英文說，新竹市是充滿希望的「兒童城市」，過去林智堅在照顧小朋友有很多福利，中央也一起讓全台灣小朋友享受到最好照顧，中央不僅加碼育兒津貼，任期內要增加幼托3000班，強調年輕人敢生敢養，國家政府就要給最大協助。

蔡英文提到許多外國朋友來台灣，最常聽到他們最想要台灣的「竹科」，她說竹科帶來成長和機會，也必須把竹市建設好，讓竹科不斷茁壯，帶領台灣經濟科技發展。

但由於竹科不斷發展，交通也成一大問題，蔡英文舉例，公道三就是市府解決的長期問題，也提到沈慧虹是解決公道三問題的關鍵角色。

蔡英文說，市政團隊不只是公務員，而且會告訴中央地方上的需要，包括沈慧虹、代理市長陳章賢都是優質且接地氣的公務員，希望大家繼續支持這樣的市府團隊。