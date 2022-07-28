新竹棒球場倉促啟用，導致包含富邦悍將外野手林哲瑄等多位職棒球員受傷，國民黨上午舉辦記者會聲援。但與會的桃園市議員梁為超卻一路將林哲瑄與林智堅名字混講，屢稱林哲瑄為「林智瑄」、「林智堅」，就是沒講對「林哲瑄」。

梁為超發言一開始表示，針對新竹球場造成球員受傷事件，「林智瑄」（林為林智堅）只表達說願賠償醫療與復健費，但球員受傷，球團損失。

梁為超說，對「林智堅」（應為林哲瑄）而言，今年沒有賽事，相對獎金就報銷了；今年沒有比賽，一個月薪水53萬，明年薪水要怎麼跟富邦球團來談，對「林智瑄」（應為林哲瑄）而言，明年薪水也會受到影響，獎金、薪水林智堅要負責？

梁為超也質疑，明年的經典賽「林智瑄」（應為林哲瑄）可不可以參加？未來「林智瑄」（應為林哲瑄）的選手生涯大受影響，這些都是因為新竹球場沒有驗收造成球員受傷。

梁為超批評，林智堅為了選桃園市長硬是開賽，把政績當成選舉宣傳利器，造成球員傷害，林智堅能負責嗎？