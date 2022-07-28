民進黨桃園市長參選人林智堅論文門持續延燒，桃園市議員參選人凌濤在臉書發文，指蔡英文總統原本29日早上安排與林智堅的龍潭參拜行程，為何總統沒發公開行程「說好的力挺呢」，還是準備切割林智堅？
凌濤說，論文門爭議持續延燒，媒體傳出蔡英文 總統連兩日在官邸緊急會商，會中討論要不要「換堅」，最後決議「要全黨救一人」。但明天早上原先安排與林智堅的龍潭參拜行程，為何到目前小英總統都沒發公開行程？難道是臨時取消？說好的力挺呢？還是總統了解論文案情的嚴重程度之後，也準備切割林智堅？
民進黨桃園市長參選人林智堅論文門持續延燒，桃園市議員參選人凌濤在臉書發文，指蔡英文總統原本29日早上安排與林智堅的龍潭參拜行程，為何總統沒發公開行程「說好的力挺呢」，還是準備切割林智堅？
凌濤說，論文門爭議持續延燒，媒體傳出蔡英文 總統連兩日在官邸緊急會商，會中討論要不要「換堅」，最後決議「要全黨救一人」。但明天早上原先安排與林智堅的龍潭參拜行程，為何到目前小英總統都沒發公開行程？難道是臨時取消？說好的力挺呢？還是總統了解論文案情的嚴重程度之後，也準備切割林智堅？
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